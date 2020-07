Taipeh (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Turkish_SS/20200728001?re=/de/home) (TWSE: 2495), branchenführender Anbieter von Speichersystemen für Unternehmen und sein Partner Bilgipark haben den türkischen Medienkonzern Ciner Media Group mit einer zuverlässigen Speicherlösung auf PB-Ebene für die Sicherung und Archivierung riesiger und kontinuierlich wachsender Media-Inhalte bereitgestellt, um seine Servicekontinuität zu gewährleisten.Ciner Media Group generiert täglich riesige audiovisuelle Datenmengen. Mehrere Kopien der generierten Inhalte stellen sicher, dass Rundfunkdienste auch zu Katastrophenzeiten bereitgestellt werden können. Die Mediengruppe benötigte eine Speicherlösung mit ausreichenden Kapazitäten und hoher Ausbaufähigkeit, um Belangen wie einem unzureichenden Speichervermögen des bestehenden Speichersystems sowie begrenztem Rack-Platz im Rechenzentrum entgegenzuwirken. Die Integration einer redundanten Daten-Backup-Lösung zugunsten der Geschäftskontinuität machte die entscheidende Anforderung aus. Aus diesem Grund wurde nach einem robusten und leistungsstarken Nearline-Speichersystem mit Redundanz sowie der Möglichkeit auf zukünftige Kapazitätserweiterungen verlangt.Ciner Media Group erwarb das hochdichte 4HE EonStor GS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Turkish_SS/20200728002?re=/de/products/gs)-Speichersystem mit 60 Einschüben sowie ein JB-Erweiterungsgehäuse, 120 Einheiten an 3,5" SAS 12Gbit/s Enterprise-HDDs mit Kapazitäten von jeweils 12TB, 2 Einheiten eines EonStor-Host-Boards mit 2 x 10GbE SFP+ Ports und eine erweiterte Lizenz für lokale Replikation. Mit einer Rohkapazität von 1,44 PB entsprach die Lösung vollends der Forderung des Medienunternehmens nach der Archivierung und dem Management riesiger Datenmengen. Das robuste Hardware-RAID von Infortrend gewährleistet Datenschutz und -integrität, während das redundante Hardware-Design mit zwei Controllern einen kontinuierlichen Betrieb ohne SPOF (kein Single Point of Failure) sicherstellt. Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, einfache Verwaltung und Bedienung sowie der technische Support von Bilgipark vor Ort waren - neben anderen Gründen - die Schlüsselfaktoren, um auf diese Lösung zu setzen."Dank des robusten und zuverlässigen Unified Storage-Systems EonStor GS von Infortrend haben wir jetzt hohe Leistung und Kapazität auf einer geringeren Rack-Fläche", so Cem GUMRUKCU, Broadcasting Systems Manager der Ciner Media Group.Erfahren Sie mehr über die einheitliche EonStor GS-Speicherlösung (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Turkish_SS/20200728002?re=/de/products/gs)und JB-Erweiterungsgehäuse (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Turkish_SS/20200728003?re=/de/products/jb)Mehr über die Erfolgsstory der Turkish Media Group (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Turkish_SS/20200728004?re=/de/solutions/SuccessStories/Content/100) .Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com (http://www.infortrend.com/).Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Infortrend Technology, Inc., andere Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Winnie Tsai+886-2-2226-0126 #8557winnie.tsai@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118442/4665810