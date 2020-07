BERLIN (Dow Jones)--Die Zahl der Firmen mit coronabedingter Kurzarbeit sinkt nach Berechnungen des Ifo Instituts - allerdings langsam. Im Juli fuhren noch 42 Prozent der Unternehmen Kurzarbeit, die an der Ifo Konjunkturumfrage teilnahmen. Im Juni waren es 46 Prozent und im Mai sogar 53 Prozent.

"Der Rückgang der Kurzarbeit geht nur sehr langsam vonstatten", sagt Ifo-Arbeitsmarkt-Experte Sebastian Link. Spitzenreiter blieb im Juli die Industrie mit 57 Prozent der Firmen, nach 64 Prozent im Mai wie auch Juni.

Bei den Dienstleistern waren im Juli noch 39 Prozent der Firmen in Kurzarbeit, im Juni waren es 47 und im Mai sogar 48 Prozent. Im Handel waren es 31 Prozent im Juli, nach 29 Prozent im Juni und 55 Prozent im Mai.

Vergleichsweise wenig betroffen sei der Bau, wo im Juli nur 11 Prozent der Firmen kurzarbeiten ließen, nach 25 Prozent im Juni und 32 Prozent im Mai.

Die Durchschnitte für die großen Wirtschaftszweige weisen laut Ifo große Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen auf. In der Industrie betrage der Durchschnittswert 57 Prozent. Allerdings arbeiteten im Juli noch 80,8 Prozent der Metallerzeuger und -bearbeiter in Kurzarbeit. Bei den Herstellern von Bekleidung waren es 78,3 Prozent und bei jenen von Metallerzeugnissen 72,1 Prozent. In der Autobranche betrug der Anteil 67,7 Prozent, in der Chemie hingegen nur 33,2 Prozent, bei den Herstellern von Nahrungsmitteln 16,7 Prozent und in der Pharmazie 0,6 Prozent.

Immer noch stark betroffen seien im Juli die Reisebüros und -veranstalter mit 89,2 Prozent gewesen. Bei den Hotels betrug der Anteil 83,3 Prozent, bei den kreativen und künstlerischen Berufen lag er bei 81,4 Prozent und in der Gastronomie bei 73,9 Prozent. Besonders wenig Kurzarbeit gab es im Juli bei Finanz- und Versicherungsdienstleistern mit 6,4 Prozent, im Grundstücks- und Wohnungswesen mit 6,2 Prozent sowie in der Telekommunikation mit 6,1 Prozent.

