In einem sehr schwachen Gesamtmarkt geben auch die Anteilscheine der Lufthansa im heutigen Handel ab. Die Aktie steckt damit weiter in einem Abwärtstrend fest. Ob wenigstens eine nachhaltige Kursstabilisierung gelingen kann, hängt vor allem von zwei Marken ab. So wäre es zunächst wichtig, dass der MDAX-Titel möglichst nicht unter das jüngste Zwischentief bei 7,57 Euro rutscht. Gelingt auf diesem Niveau die Bodenbildung, könnte bald ein neuer Versuch gestartet werden, zumindest aus dem kurzfristigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...