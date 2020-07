Siemens Gamesa blickt auf ein verheerendes zweites Quartal zurück. Der Turbinenbauer rutschte von April bis Juni deutlich stärker ins Minus als erwartet. Eine schnelle Trendwende ist nicht in Sicht. Die Börse zeigt sich von den miesen Zahlen aber unbeeindruckt, die Aktie legt sogar deutlich zu.Die Corona-Krise und ein schwaches Onshore-Geschäft (Turbinen an Land) haben Siemens Gamesa unter dem Strich ein Minus von 466 Millionen Euro eingebrockt - nach plus 21 Millionen Euro im Vorjahr. Erwartet ...

