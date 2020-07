FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 2090 (2150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TULLOW OIL PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 40 (55) PENCE - BERENBERG RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4200 (4000) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 125 (130) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1675 (1685) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5000 (4900) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1000) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7000 (6600) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4143 (4005) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DRAPER ESPRIT PRICE TARGET TO 683 (617) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 840 (1150) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 4200 (4150) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 35 (30) PENCE - 'REDUCE' - LIBERUM RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 310 (270) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1940 (1950) PENCE - 'OW' - MORGAN STANLEY RAISES AVEVA PRICE TARGET TO 4125 (3775) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES NEXT PRICE TARGET TO 3650 (3400) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES WEIR PRICE TARGET TO 1210 (1150) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT CUTS EQUINITI PRICE TARGET TO 151 (173) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT RAISES DISCOVERIE PRICE TARGET TO 700 (580) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES FULLER SMITH & TURNER TO 'BUY' (ADD) - TARGET 700 (750) PENCE - RPT/JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5590 (5500) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 980 (960) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 980 (960) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3385 (3255) PENCE - 'NEUTRAL'



