Berlin (ots) - Tour des Ausstellungsschiffs MS Wissenschaft durch Deutschland startet am 30. Juli in MünsterAm heutigen Donnerstag startet das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) in Münster seine Tour durch 19 Städte in Deutschland. An Bord des umgebauten Frachtschiffs ist diesmal eine Mitmach-Ausstellung rund um das Zukunftsthema Bioökonomie zu sehen - von T-Shirts aus Holz über Möbel aus Popcorn bis hin zu Plastik aus Pflanzen. Anlässlich der Eröffnung der schwimmenden Ausstellung sagt Bundesforschungsministerin Anja Karliczek:"Ich freue mich sehr, dass es für die MS-Wissenschaft auch in diesem Jahr wieder heißt: 'Leinen los!'. Nachdem es die aktuellen Bedingungen der Corona-Pandemie wieder zulassen, wird das Wissenschaftsschiff jetzt endlich mit seiner Tour durch ganz Deutschland beginnen. Die schwimmende Ausstellung vermittelt uns spannend, was heute technisch bereits möglich ist, woran noch geforscht wird und wie unsere Zukunft mit biobasierten Materialien und Produkten aussehen könnte. Wir können hier alles Mögliche erfahren: Wie wir Ressourcen besser schonen oder wie Fische, Muscheln und Pflanzen gegenseitig voneinander profitieren können. Und sogar wie Insekten miteinander kommunizieren. Machen Sie mit beim Abenteuerspiel und entdecken Sie mit uns neue Forschungsthemen."Hintergrund:Im Wissenschaftsjahr 2020|21 - Bioökonomie zeigt das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft, dass eine nachhaltige Wirtschaft auf Grundlage nachwachsender Rohstoffe möglich ist. Aus Pilzen lassen sich Waschmittel, Medikamente und Kosmetika herstellen. Pflanzen wie Bambus und Mais können zu Fußböden verarbeitet werden und erdölbasierte Kunststoffe ersetzen.Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft tourt im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durch Deutschland. Es fährt von Münster zunächst Richtung Ruhrgebiet und über Rhein und Main nach Franken, anschließend über die Donau bis nach Straubing. Dort endet die diesjährige Tour am 17. Oktober. Im Jahr 2021 wird die Ausstellung in vielen weiteren Städten zu sehen sein. An Bord gelten Abstands- und Hygieneregeln sowie Maskenpflicht.Die Ausstellung wurde von Wissenschaft im Dialog (WiD) mit Unterstützung der hinter WiDstehenden Wissenschaftsorganisationen realisiert. Die Exponate, die direkt aus der Forschung stammen, werden zur Verfügung gestellt von Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft und DFG-geförderten Projekten, Hochschulen sowie weiteren Partnern. Die Ausstellung wird für Besucherinnen und Besucher ab zwölf Jahren empfohlen. Der Eintritt ist frei.Die ersten Anlegestellen:Münster: 30. Juli bis 2. August 2020,Anlegestelle: Stadthafen, Höhe Kunsthalle;Hamm: 3. bis 5. August 2020,Anlegestelle: Hafenstraße, hinter Anleger "Santa Monika"Alle Stationen der Tour auf einen Blick: ms-wissenschaft.de/tour (https://newslettertogo.com/g67bq8v7-os9rps9t-freh4yiq-wqd)Weitere Informationen:https://ms-wissenschaft.dehttps://www.wissenschaftsjahr.de/2020-21/Bioökonomie - Biogene Ressourcen und biologisches Wissen für eine nachhaltige Wirtschafthttp://ots.de/0SHHGTDie Wissenschaftsjahrehttps://www.bmbf.de/de/die-wissenschaftsjahre-229.htmlPressefotos zur MS Wissenschaft und der aktuellen Ausstellung Bioökonomie:https://www.bmbf.de/de/media-gallery-464.php