Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Gold Futures Märkten am Mittwoch um 1,5K Kontrakte zugenommen hat, um die schwankende Performance auszubauen. Das Volumen ist nach zwei Tagen des Anstiegs um 192,3K Kontrakte gefallen. Gold hat 2.000 $/oz fest im Blick Das Edelmetall erreichte am Mittwoch sein neues Allzeithoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...