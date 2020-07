BERLIN (Dow Jones)--Die Flaute beim Ausbau der Windkraft an Land wird nur schleppend überwunden. Im ersten Halbjahr 2020 kamen brutto 178 Anlagen mit 591 Megawatt neu hinzu, doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Das geht aus Zahlen der Deutschen Windguard hervor, die der Bundesverband Windenergie und der zuständige Maschinenbau-Fachverband VDMA Power Systems in Auftrag gegeben hatten. Die Verbände prognostizieren für dieses Jahr einen Zubau von mindestens 1,5 Gigawatt.

Die Branche kommt allerdings aus einem äußerst schlechten Jahr - 2019 wurden im ersten Halbjahr nur 86 Anlagen oder 287 Megawatt neu errichtet. Zum Vergleich: Zwischen Januar und Juni 2018 wurden noch 523 Windräder mit 1.714 Megawatt in Betrieb genommen. Deswegen kritisierten die Verbände den aktuellen Bruttozubau als "weiterhin deutlich zu niedrig". Schuld dafür seien auch Hürden bei den Genehmigungen. Ende Juni waren den Angaben zufolge insgesamt 29.546 Anlagen mit rund 54 Gigawatt in Betrieb.

Dass das Interesse von Betreibern zum Bau neuer Anlagen nach wie vor sehr gering ist, zeigt auch die gemeinsame Ökostromausschreibung zum 1. Juli. Bei der Auktion war die Windkraft an Land erneut deutlich unterzeichnet, wie die Bundesnetzagentur am Donnerstag mitteilte. Auf die ausgeschriebene Menge von 275 Megawatt wurden nur 26 Gebote für 191 Megawatt eingereicht. Alle Projekte erhielten daher den Zuschlag - die meisten davon in Schleswig-Holstein, gefolgt von Niedersachsen und Brandenburg. Der Zuschlagspreis lag wie in der Vorrunde bei 6,14 Cent pro Kilowattstunde. Dagegen wurden rund viermal so viele Angebote für Solaranlagen abgegeben wie ausgeschrieben - 174 Gebote mit 779 Megawatt, wobei die Grenze bei 193 Megawatt lag. Den Zuschlag erhielten nur 30 Projektierer. Der Durchschnittspreis sank leicht von 5,36 auf nun 4,69 Cent pro Kilowattstunde.

Handlungsdruck sehen die Fachverbände für rund 15.000 Windräder an Land mit einer Gesamtleistung von etwa 16 Gigawatt. Für diese läuft bis Mitte der 2020er Jahre die Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) aus, das von Anfang an nur auf 20 Jahre ausgelegt war. Hier brauche es eine Repowering-Strategie, die Förderkosten minimiert, Flächen effizient nutzt und Akzeptanz sichere, so der BWE und VDMA Power Systems. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte bereits signalisiert, das Problem der kleinen Ökostromanlagen bei der Novelle des EEG im Herbst anzugehen.

Mit Blick auf die Klimaziele und die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung forderten die Verbände insgesamt mehr Tempo beim Ökostromausbau. "Der Gesetzgeber muss daher dringend einen kohärenten Handlungsrahmen schaffen und durchsetzen, um Investitionsanreize und den technologischen Vorsprung der Windindustrie am Standort Deutschland langfristig zu sichern sowie eine Stromlücke bei den Erneuerbaren Energien zu vermeiden", erklärte der Geschäftsführer der VDMA Power Systems, Matthias Zelinger. BWE-Präsident Hermann Albers ergänzte: "Wer jetzt Hürden abbaut und konsequent handelt, stützt die wirtschaftliche Erholung nach der Covid-19-Pandemie."

