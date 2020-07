FRANKFURT (Dow Jones)--Bewegung bei den Privatanlegern: Wie der wöchentlichen Sentiment-Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist deren Anteil am Bullenlager um 13 Punkte auf 25 Prozent eingebrochen. Bei den Profis fiel der Rückgang mit 2 Punkten auf 25 Prozent moderat aus. 51 Prozent der institutionellen Anleger sind Bären (minus 2 Punkte), während es bei den Privaten nun 53 Prozent (plus 11) sind. Damit sind 22 Prozent der Privatanleger (plus 2) neutral gestimmt, bei den Profianlegern sind es 24 Prozent (plus 4 Punkte).

"Jetzt haben sich auch die Privatanleger gleich den Profis auf die Bärenseite geschlagen, was dem Markt nützlich sein könnte", kommentiert Sentiment-Analyst Joachim Goldberg. Goldberg vermutet, dass beide Anlegergruppen nun auf negative Überraschungen und damit einhergehend fallende Aktienkurse warteten. Erste Nachfrage an der Unterseite erwartet er bei 12.300 und 12.400 DAX-Punkten - und an der Oberseite bei Überschreiten des Julihochs mit 13.315 in Form von Bärenfallen.

Auch an den US-Börsen sind die Anleger vorsichtiger geworden. Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey ist der Bullenanteil der US-Investoren um 5,8 Punkte auf 20,2 Prozent gefallen. Das liegt weiter unter dem historischen Schnitt von 38 Prozent. Der Bärenanteil der Anleger erhöhte sich um 1,6 Punkte auf 48,5 Prozent. Hier liegt der Schnitt bei 30,5 Prozent. Damit sind 31,3 Prozent neutral gestimmt - ein Zuwachs von 4,2 Prozentpunkten. Der historische Durchschnittswert liegt hier bei 31,5 Prozent der US-Anleger.

