BMW will die gesamte Wertschöpfungskette der Batterien für seine Elektro-Autos kontrollieren. Das soll bei der Materialauswahl beginnen und beim Recycling enden. Jetzt baut das Unternehmen ein Pilotwerk zur Zellfertigung. In Parsdorf bei München will der Autohersteller BMW ein 14.000 Quadratmeter großes Pilotwerk zur Fertigung von Lithium-Ionen-Batteriezellen bauen. Ende 2022 soll das rund 110 Millionen Euro teure Werk den Betrieb aufnehmen und etwa 50 Mitarbeiter beschäftigen. 60 Millionen Euro steuern das Bundeswirtschaftsministerium sowie das bayrische Wirtschaftsministerium im Rahmen des europäischen ...

