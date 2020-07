Das Land Baden-Württemberg hat das Projekt "Urbane Schnelllade-Parks in Baden-Württemberg" (USP-BW) ins Leben gerufen. Unter Leitung der EnBW sollen 16 Pilotstandorte in 15 Städten des Bundeslandes mit öffentlichen Schnelllade-Parks für Elektrofahrzeuge ausgestattet werden. Der Förderbescheid für das Projekt wurde jetzt an die EnBW übergeben. EnBW investiert nach eigenen Angaben zehn Millionen Euro ...

