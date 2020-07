BERLIN (Dow Jones)--Der Essener Stromproduzent Steag hat wie angekündigt gegen das Kohleausstiegsgesetz einen Eilantrag vor dem Bundesverfassungsgericht eingereicht. Zu einem späteren Zeitpunkt soll dann auch Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe erhoben werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Steag, einer der größten deutschen Betreiber von Steinkohlekraftwerken, betonte zugleich, die Klimaschutzziele "ausdrücklich" zu unterstützen.

Deshalb sei es nicht das Ziel des Eilantrags, das Inkrafttreten des sogenannten Kohleverstromungsbeendigungsgesetz (KVBG) zu verhindern oder seine Durchführung zu verzögern, erklärte Steag-Geschäftsführer Joachim Rumstadt. "Wir sehen aber in den Regelungen des KVBG einen unzulässigen Eingriff in unser durch das Grundgesetz sowie die Grundrechtecharta der EU geschütztes Recht auf Eigentum."

Das Essener Energieunternehmen müsse entweder hinnehmen, dass seine Steinkohlekraftwerke spätestens ab 2027 entschädigungslos stillgelegt werden oder bereits in gut einem Monat an Auktionen zur Stilllegung von Steinkohleblöcken teilnehmen. Insgesamt seien acht Auktionen geplant. "Die dabei zu erzielenden Höchstpreise sind jedoch unangemessen niedrig, die Auktionsbedingungen in zahlreichen Punkten unklar und rechtswidrig", so der Konzern in seiner Mitteilung.

Da in der ersten Auktion am 1. September die zu erzielenden Höchstpreise noch am attraktivsten seien, will die Steag mit ihrem Eilantrag eine Ausweitung des Volumens um etwa 20 Prozent erreichen. Auch soll das Bundesverfassungsgericht feststellen, dass die Zuschläge hinsichtlich der Höhe nur vorläufig sind. Ob die Zuschläge angemessen sind, will der Steinkohlebetreiber erst im eigentlichen Klageverfahren überprüfen lassen.

Der Versorger begrüßt, dass es gelungen sei, mit den Betreibern von Braunkohlekraftwerken angemessene Entschädigungsregelungen zu vereinbaren. Der Bund hatte der RWE und der Leag insgesamt 4,75 Milliarden Euro für die Stilllegungen zugesichert. "Es ist aber nicht nachvollziehbar, dass mit den Betreibern von Steinkohlekraftwerken keine derartigen Gespräche geführt wurden, und ihnen unangemessene Entschädigungsregelungen auferlegt werden", kritisierte Rumstadt. Das Gesetz war infolge der Kritik der Kohlelobby kurz vor der Verabschiedung bei den Auktionen nochmals nachgebessert worden. So soll auch 2027 eine weitere Steinkohle-Auktion stattfinden.

Die Steag hält es aber auch für "nicht nachvollziehbar", dass das Kohleausstiegsgesetz "in weiten Teilen den Rechtsschutz vor den Zivil- und Verwaltungsgerichten beschneidet". Dies zwinge den Konzern in eine Verfassungsbeschwerde, die er nun als einzige Rechtsschutzmöglichkeit ansieht.

Das Kohleausstiegsgesetz wurde am 3. Juli im Bundestag verabschiedet. Es tritt jedoch erst durch die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft. Die Steag erklärte, dass sie den Antrag auf Eilrechtsschutz vor dem Bundesverfassungsgericht deshalb schon vor Inkrafttreten des Gesetzes stelle, um noch vor der ersten Stilllegungsauktion am 1. September Rechtsschutz erlangen zu können.

Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte auf Anfrage von Dow Jones, man werde die Ankündigung der Steag nicht kommentieren. Auch zur Frage, ob möglicherweise Nachbesserungen am Kohleausstiegsgesetz für Steinkohlebetreiber geplant seien, äußerte sich ein Pressesprecher nicht.

