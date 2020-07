Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat am Donnerstag deutlich nachgegeben. Wo liegen die Gründe und wie könnte es im Verlauf des Sommers weitergehen? Marktkenner Jochen Stanzl von CMC Markets blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf die momentane Verfassung der Aktienmärkte. Wie DAX und Nasdaq aus charttechnischer Sicht gerade dastehen, was vom Gold zu erwarten ist und woher die Impulse in nächster Zeit kommen könnten, mehr dazu im vollständigen Interview.