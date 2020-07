FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem sehr schwachen Marktumfeld haben sich am Donnerstag die Papiere von Rational nach Zahlen recht gut gehalten. Mit einem Minus von 0,4 Prozent waren sie gegen Mittag unter den besten Werten im MDax .



Der Großküchenausrüster bekam die Auswirkungen der Pandemie wie erwartet deutlich zu spüren und traut sich weiterhin keinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr zu. Das zweite Quartal sei schwach gewesen, doch damit sei gerechnet worden, hieß es am Markt. Die Erwartungen habe Rational erfüllt, kommentierten die Analysten on Warburg Research.



Mit um die 527 Euro bewegen sich die Anteile weiterhin in der Nähe ihres Anfang Juni erreichten Hochs seit dem Corona-Crash./ajx/fba

