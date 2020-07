Erfurt (ots) - Zwischen Wiesen und Wäldern erleben 18 Kinder im "SommerCamp - Back To The Roots" (MDR) das Vogtland. Sie schlafen im Bauwagen und Tipi, kochen über dem offenen Feuer und überlegen sich eigene Camp-Regeln. In zehn Folgen lernen sie die Natur und ihre eigenen Stärken kennen. An ihrer Seite: erfahrene Profis, die bei Zirkusakrobatik, Kräuterkunde und Angeln helfen. Gemeinsames Ziel ist es, einen alten Bauwagen zum Übernachten auszubauen. Im Sommerferienprogramm ZuHauseUmDieWelt zeigt KiKA die zehnteilige Doku-Serie ab 3. August, Montag bis Freitag um 13:45 Uhr.Das "SommerCamp - Back To The Roots" (MDR) bedeutet für die Kinder drei Wochen keine Eltern, draußen schlafen, neue Freund*innen und Natur pur kennenlernen ohne 'Schnickschnack' und Technik. Neben DIY-Projekten und Upcycling in der Natur steht für die Gruppe im Wald auch Alltägliches auf dem Programm: Wäschewaschen findet zum Beispiel im Waschzuber mit Waschbrett und Seife statt - eben ganz "Back to the Roots". Ein bisschen Heimweh und Zoff bleiben während der langen Zeit im Camp nicht aus. Ob sich bis zum Ende alle wieder versöhnen und es schaffen, die geplante Abschluss-Show für die Eltern auf die Beine zu stellen?Ab 3. August zeigt KiKA im Sommerferienangebot ZuHauseUmDieWelt von Montag bis Freitag, jeweils 13:45 Uhr das "SommerCamp - Back To The Roots" (MDR). Die Doku-Serie für Grundschüler*innen wurde 2019 im Auftrag des MDR von der Produktionsfirma Cine Impuls Leipzig umgesetzt. Verantwortliche Redakteurinnen beim MDR sind Anke Lindemann und Sabine Scheuring.Alle Folgen online first und im KiKA-PlayerDie Folgen sind vor Ausstrahlung auf kika.de und im KiKA Player verfügbar. Ab 7. August steht das exklusive Zusatzmaterial "SommerCamp weekend" über die Jungs- und Mädchenclique ebenfalls zum Abruf bereit.Bei einem einstündigen Live-Chat mit Juri am 5. August um 14:00 Uhr und mit Käthe und Mayra am 13. August, jeweils um 14:10 Uhr können SommerCamp-Fans ihre persönlichen Fragen stellen.Weitere Informationen, Fotos sowie eine Folge zur Ansicht finden Sie auf kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4666059