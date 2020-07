FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag angesichts einer trüben Stimmung an den Finanzmärkten deutlich zugelegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,30 Prozent auf 177,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,54 Prozent. In fast allen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.



Die deutsche Wirtschaft hat auf dem Höhepunkt der Corona-Krise einen noch nie da gewesenen Einbruch erlebt, wie am Donnerstag bekannt wurde. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 10,1 Prozent. Es war der stärkste Rückgang seit Beginn der vierteljährlichen BIP-Berechnungen im Jahr 1970.



Besser als erwartet ausgefallene Stimmungsindikatoren aus der Eurozone belasteten die Anleihen nicht. Die von der EU-Kommission erhobene Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Juli überraschend stark aufgehellt. Der von der EU-Kommission erhobene Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg stärker als erwartet.



Geldpolitische Beschlüsse der US-Notenbank Fed vom Vorabend sorgten nicht für nennenswerte Impulse am deutschen Rentenmarkt. Die amerikanischen Währungshüter hatten ihre Geldpolitik nicht verändert und keine weitere Lockerung im Kampf gegen die Folgen der Corona-Krise signalisiert./jsl/jkr/fba

