HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Auf den ersten Blick seien die bereinigten Ergebniskennziffern erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das berichtete Ergebnis sei jedoch schwächer wegen deutlich höherer Sondereffekte. Die Papiere des Börsenbetreibers seien anspruchsvoll bewertet./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005810055

DEUTSCHE BOERSE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de