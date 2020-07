NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Flugzeugbauers sei durch einen niedriger als erwarteten operativen Gewinn (Ebit) bestimmt gewesen, der aber wohl durch die Free-Cashflow-Entwicklung aufgewogen worden sei, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Lagerbestände seien weit weniger als erwartet gestiegen. Die Strategie des Unternehmens schaffe gute Voraussetzungen für die mittelfristige Entwicklung./mf/la



