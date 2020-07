Der USD/JPY scheint in der Region um 104,90 auf eine Unterstützung gestoßen zu sein, da es am Donnerstag gelungen ist über 105,00 zu klettern. Die überverkauften Bedingungen deuten auf eine Bewegung in Richtung der 106,00 hin, aber gelegentliche Anfälle von Risikoaversion bergen das Potenzial, eine wahrscheinliche Bewegung auf das August 2019 Tief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...