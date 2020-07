MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Münchner Kaffeehauskette San Francisco Coffee Company hat nach mehrjährigen Finanzproblemen Insolvenz angemeldet. Der vorläufige Insolvenzverwalter Max Liebig sucht für die verbliebenen sechs Cafés in München, Regensburg und Abu Dhabi nun einen Investor, wie dessen Kanzlei am Donnerstag mitteilte. Der Insolvenzantrag wurde am Dienstag veröffentlicht, wie auf dem von Bund und Ländern betriebenen Portal "Insolvenzbekanntmachungen" nachzulesen war.



Das 1999 gegründete Unternehmen hatte laut Insolvenzverwalter in besseren Zeiten 17 Standorte. Probleme gab es schon länger, 2018 verkauften die ursprünglichen Gesellschafter die Kette, die Cafés werden nun von Franchisenehmern betrieben und nicht mehr auf eigene Rechnung mit eigenem Personal. Vielen Münchnern und München-Besuchern bekannt war die Filiale am Odeonsplatz, die im Sommer 2019 geschlossen worden war./cho/DP/eas

