Einige Banken in der Europäischen Union könnten in der von einer Pandemie heimgesuchten Wirtschaft Verluste bei fremdfinanzierten Krediten erleiden, sagte die Bankenaufsichtsbehörde der EU, die European Banking Authority (EBA), am Donnerstag. "Die Banken könnten am Ende nicht mehr in der Lage sein, gehebelte Kredite abzugeben", warnte die EBA, wie ...

