Super Soaker:

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte.

Super Soaker XP20 (Photo: Business Wire)

Kurzübersicht zum Rückruf

Produktbezeichnungen: Super Soaker XP 20 und Super Soaker XP 30

Gefährdung: Die Druckfarbe im Deko-Sticker auf dem Wassertank der Wasserblaster Super Soaker XP 20 und Super Soaker XP 30 kann einen Bleigehalt aufweisen, der die gesetzlichen Grenzwerte überschreitet. Das Vorhandensein von Blei beschränkt sich auf den dekorativen Aufkleber, der auf dem Tank der Wasserblaster angebracht ist.

Maßnahme: Verbraucher sollten sofortdie Verwendung des betroffenen Produkts einstellen und sich beim Unternehmen über die Rücksendung des Produkts und die vollständige Kaufpreiserstattung informieren. Die Verbraucher werden gebeten, den Tank vom Wasserblaster abzuschrauben und den Tank mit einem frankierten Aufkleber an den Hersteller zurückzuschicken, um den vollen Kaufpreis erstattet zu bekommen.

Verbraucherkontakt: Verbraucher in den USA sollten eine E-Mail an SuperSoakerRecall@Hasbro.com schicken. Verbraucher außerhalb der USA sollten folgende Website besuchen: www.SuperSoakerRecall.com.

Details zum Rückruf

Mengen: Etwa 42.500 Stück (Super Soaker XP 20) und etwa 77.500 Stück (Super Soaker XP 30)

Beschreibung: Der Super Soaker XP 20 ist ein orange-grüner Hand-Wasserblaster; der XP 30 ist ein orange-blauer Hand-Wasserblaster. Die Druckfarbe im Deko-Sticker, der auf dem Tank der Wasserblaster Super Soaker XP 20 und Super Soaker XP 30 angebracht ist, kann Bleigehalte aufweisen, die über den gesetzlichen Grenzwerten liegen.

Zusammenfassung: Ein Dritthersteller hat diese Aufkleber von einem nicht autorisierten Lieferanten ohne unsere Zustimmung und unter Verstoß gegen unsere Qualitätssicherungsverfahren und -anforderungen bezogen. Als wir von dem möglichen Problem Kenntnis erhielten, leiteten wir unverzüglich eine Untersuchung ein und führten vorsorgliche Eindämmungsmaßnahmen ein. Nach Abschluss unserer Untersuchungen haben wir gemeinsam mit dem Dritthersteller Korrekturmaßnahmen eingeleitet und als Teil unseres Programms zur kontinuierlichen Verbesserung eine Umschulung in unserer gesamten Zulieferkette gestartet, um die strikte Einhaltung unserer Verfahren und Anforderungen zu gewährleisten.

Vorkommnisse/Personenschäden: Keine gemeldet.

Verkauft bei: In den USA ausschließlich verkauft beiTarget im Zeitraum von März bis Juli 2020 für ca. 7,99 US-$ (XP 20) bzw. 12,99 US-$ (XP 30). Außerhalb der USA wurden die Produkte in verschiedenen Einzelhandelsgeschäften in ganz Europa verkauft, unter anderem in Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, den Niederlanden, Russland, der Schweiz Großbritannien und Indonesien. Die Preise für beide Artikel variieren je nach Land.

Contacts:

Julie Duffy

HasbroBrandPR@Hasbro.com