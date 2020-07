Der chinesische E-Autohersteller LI AUTO feiert nach erfolgreichem IPO heute in den USA seine Erstnotiz. Die Chinesen nahmen 1,1 Mrd. $ ein. Das IPO wurde bei 11,50 $ und damit über der Zeichnungsspanne von 8 $ bis 10 $ gepreist, was für ein erfolgreiches Debüt heute spricht. LI AUTO stellt SUVs her, die zwischen 21.000 und 70.000 $ kosten und plant die Markteinführung eines Premium-Fahrzeugs im Jahr 2022. Auch in Sachen Bewertung steht der Konzern aus Peking dem Vorbild TESLA in nichts nach: LI AUTO wird mit etwa 10 Mrd. $ bewertet. Zur Einordnung. Der Umsatz im ersten Quartal war mit 120 Mio. Dollar dreimal so hoch wie der des gesamten Jahres 2019. Während man 2019 einen Verlust von 344 Mio. $ verbuchte, waren es im ersten Quartal 2020 nur noch 11 Mio. $.

TESLA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de