SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist angesichts wieder steigender Infektionszahlen zurückhaltend, was weitere Corona-Lockerungen angeht. Ein sicherer Schulstart und die Rückkehr zu einem vollständigen Angebot der Kitas hätten für Schwesig absolute Priorität, sagte Regierungssprecher Andreas Timm am Donnerstag in Schwerin. "Dass die Kitas und Schulen gut anlaufen, liegt im Interesse der Eltern, der Kinder und auch der Wirtschaft."



Die Landesregierung kommt am Dienstag mit Kommunen, Gewerkschaften, Wirtschaft und Sozialverbänden zusammen, um über die aktuelle Corona-Lage und weitere Schritte zu beraten. Die Tourismusbranche hofft darauf, dass sich Mecklenburg-Vorpommern nach dem 4. August für individuelle Tagestouristen öffnet. Bislang dürfen aus anderen Bundesländern nur Übernachtungsgäste und Busreise-Tagestouristen in den Nordosten kommen. Auch dürfen Diskotheken bislang nicht öffnen. Der Einzelhandel ist an einer schrittweisen Abschaffung der Maskenpflicht interessiert.



Laut "Ostsee-Zeitung" soll am Dienstag keine weitere Lockerung beschlossen werden. Offenbar habe Ministerpräsidentin Manuela Schwesig die gesamte Regierung auf ihre Linie gebracht, schrieb das Blatt am Donnerstag im Internet. Regierungssprecher Timm wollte dies nicht bestätigen. Im Moment liefen die Vorgespräche für das Treffen, sagte er. "Die Entscheidungen fallen am Dienstag."/ili/DP/he

