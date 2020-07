Dass Google schon früh an einem Kauf von Facebook interessiert war, ist bekannt. Jetzt zeigen interne Dokumente, was genau sich der Suchgigant von einer Übernahme des damals noch jungen Social-Media-Unternehmens versprochen hatte. Vor 13 Jahren hatte die Google-Führung kurzzeitig mit dem Gedanken gespielt, das damals noch recht junge soziale Netzwerk Facebook zu kaufen. Firmengründer Mark Zuckerberg hatte jedoch andere Pläne für sein Unternehmen. Jetzt zeigt ein vom US-Kongress veröffentlichtes Dokument aus dem Jahr 2006, dass Googles Interesse an Facebook vor allem einen Grund hatte: Google erhoffte sich, durch eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...