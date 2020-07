Damit soll die internationale Fachmesse der Kälte-technik den Spirit und Schwung der Veranstaltung mit in die digitale Welt nehmen. Die Teilnehmer können auf dem Chillventa eSpecial wie gewohnt Kontakte knüpfen, ihr Netzwerk pflegen, Wissen austauschen und gemeinsam über neue Produkte, Projekte und Entwicklungen in der Branche diskutieren. Im Fokus steht auch hier der Leitgedanke: Chillventa Connecting Experts.

"In den vergangenen Wochen hat sich der Wunsch unserer Kunden nach einer Branchenplattform mit intensivem Wissenstransfer herauskristallisiert - wenn nicht live am Messeplatz Nürnberg, dann aber in jedem Fall digital. Hieraus haben wir für die Community das Chillventa eSpecial entwickelt, das ein großes Spektrum der Weltleitmesse der Kältetechnik virtuell abbilden wird", so Daniela Heinkel Leiterin Chillventa, Nürnberg Messe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...