Der Betrugsskandal um Wirecard bietet genug Stoff für einen Film - das hat sich auch der Streamingdienst TV Now gedacht. Anfang 2021 soll ein 90-minütiges Dokudrama gezeigt werden. Im Betrugsskandal um Wirecard kommen immer mehr pikante Details ans Licht. Ex-Mitarbeiter berichten, dass der Zahlungsdienstleister schon seit Jahren defizitär gewesen sei. Dass zuletzt 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz fehlten, war Behörden und Prüfern offenbar lange nicht aufgefallen. An Stoff für einen spannenden Film fehlt es jedenfalls nicht, wenn man sich Wirecard als Thema vornimmt. Der ...

