PARIS (dpa-AFX) - Vivendi SA (VIV.L, VIVEF.PK) Thursday reported first-half 2019 net profit excluding non-recurring items 2.14 billion euros or 3.82 euro per share, compare to 2.47 billion euros or 4.38 euro per share last year.



Sales for the first half dropped 11.7% to 13.076 billion euros from 14.811 billion euros last year.



Copyright RTT News/dpa-AFX

VIVENDI-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de