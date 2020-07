Silber entwickelte sich in den letzten Handelstagen nach Fahrplan. Das zuletzt an dieser Stelle skizzierte Bewegungsziel wurde punktgenau abgearbeitet, seitdem sieht sich das Edelmetall jedoch Gewinnmitnahmen ausgesetzt. Mit Blick auf die Historie stellt sich die Frage, ob das Edelmetall nun nach unten wegkippen könnte. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass eine fulminante Rally in einem nicht minder ...

