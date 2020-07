Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ALLIANZ - Die Fondsgesellschaft Allianz Global Investors bereitet in Deutschland einen breit angelegten Stellenabbau vor: Ungefähr jede fünfte Position von hierzulande etwas mehr als 1.000 Stellen steht offenbar auf dem Prüfstand. Auf Nachfrage erklärte die zum Münchener Allianz-Konzern gehörende Gesellschaft, sie setze ein "umfassendes strategisches Programm" um und vereinfache "interne Strukturen und Prozesse". Zugleich baue sie Kapazitäten für die Verwaltung illiquider Vermögenswerte sowie für das Beratungsgeschäft aus. "Wo immer möglich, werden wir uns bemühen, betroffene Kollegen in neue Stellen umzusetzen", schreibt das Unternehmen. Zu der Höhe des geplanten Stellenabbaus äußert sich die Allianz-Tochter aber nicht. (Börsen-Zeitung S. 3)

WIRECARD - Im Wirecard-Skandal verschärft die Opposition die Kritik an Finanzminister Olaf Scholz (SPD). "Herr Scholz ist offenbar nicht willens, seinen Beitrag zur Aufklärung zu leisten", sagte FDP-Fraktionsvize Michael Theurer. "Weiteres Zögern und Zaudern macht einen Untersuchungsausschuss zur absoluten Notwendigkeit." Neben der FDP spricht sich auch die Linke für einen Untersuchungsausschuss aus. Die Grünen haben sich noch nicht festgelegt, übten aber Kritik nach einer Finanzausschusssitzung, bei der Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zum Wirecard-Skandal Stellung nehmen mussten. "Wir stehen immer noch am Anfang der Aufklärung", sagte Grünen-Finanzexpertin Lisa Paus. FDP, Grüne und Linke können gemeinsam einen Untersuchungsausschuss einsetzen. "Ich sehe den Nutzen nicht", sagte dagegen die finanzpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Antje Tillmann (CDU). Die Aufklärung des Skandals gehe mit weiteren Sondersitzungen des Finanzausschusses schneller. (Handelsblatt S. 9)

KARSTADT SPORTS - Die insolvente Bekleidungskette Karstadt Sports schließt nun doch weniger Filialen als zunächst verkündet. Aus dem Umfeld des Betriebsrats der Galeria-Karstadt-Kaufhof-Tochter heißt es, es könnten vier Standorte überraschend erhalten werden. Es handelt sich demnach um die Karstadt-Sports-Filialen in Dortmund, Bremen, Karlsruhe und dem Hamburger Stadtteil Harburg. Trotz anfänglicher Hoffnung gibt es für die Kölner Niederlassungen keine Hoffnung. Die knapp 40 Mitarbeiter haben am gestrigen Donnerstag ihre Kündigungen erhalten. (Kölner Stadt-Anzeiger)

AUTO1 - Die Auto1-Gruppe ist mit einer simplen Idee zu einem der höchstbewerteten deutschen Start-ups geworden: Das Team um die beiden Gründer Hakan Koç und Christian Bertermann kauft online im großen Stil Gebrauchtwagen von Privatleuten auf und verkauft sie an Autohändler weiter. Künftig wollen die beiden Gründer verstärkt genau diesen Gebrauchtwagenhändlern Konkurrenz machen, indem sie ihren eigenen Auto-Onlineshop stark ausbauen. "Der eigene Verkauf an Endkunden ist eine natürliche Erweiterung unseres bisherigen Geschäftsmodells als größter Gebrauchtwagengroßhändler Europas", sagte Bertermann. Für den deutlichen Ausbau des eigenen Onlineshops Autohero hat er bereits neue Geldgeber gefunden: Zwei Hedgefonds aus Großbritannien und den USA geben 255 Millionen Euro als Wandeldarlehen. Das ist ein Kredit, der bei einer künftigen Finanzierungsrunde in Firmenanteile umgetauscht werden kann. (Handelsblatt S. 21)

July 31, 2020

