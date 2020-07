Die amerikanische Fastfoodkette Dunkin' Brands Group Inc. (ISIN: US2655041000, NASDAQ: DNKN) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,4025 US-Dollar ausbezahlen. Die Zahlung erfolgt am 9. September 2020 (Record date 1. September 2020).Damit erhalten die Aktionäre wieder eine Dividende nachdem der Konzern die Ausschüttung im April aufgrund der Coronakrise unterbrochen hatte. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,61 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen ...

