Ein steiler Aufschwung im Juni stimmt optimistisch für die Erholung der Geschäfte der lm group

Amsterdam / Chiasso, 31. Juli 2020 - lm holding (oder ‚das Unternehmen'), ein führender europäischer Online-Anbieter für Reisen und Freizeit, veröffentlicht heute seine Halbjahresergebnisse.

Ergebnisse 1. Halbjahr:

Umsatz im Kerngeschäft von € 82,6 Mio., minus 50,1% verglichen mit 2019

EBITDA im Kerngeschäft von € 4,5 Mio., 87,2% weniger als 2019

Nettoverlust von (€ 22,7 Mio.) gegenüber einem Nettoertrag von € 12,2 Mio. 2019

Die liquiden Mittel beliefen sich auf € 133,1 Mio., +20,6% verglichen mit dem 31. Dezember 2019

Ergebnisse 1. Halbjahr in Millionen€

1H2020 1H2019 Veränderung ggü. Vorjahr % Bruttoreisevolumen* 705,5 1 461 -51,7% Umsatz Kerngeschäft* 82,6 165,6 -50,12% EBITDA Kerngeschäft* 4,5 35,1 -87,18% Nettoresultat** (22,7) 12,2 NA Liquide Mittel** 133,1 110,4 +20,56% Nettofinanzposition** 32,9 65,1 -49,46%

*Daten beziehen sich auf die lm group ohne Venture Initiatives und Kreuzfahrtgeschäft

**Daten beziehen sich auf die gesamte lm holding

Liquide Mittel und Nettofinanzposition verglichen 31.12.2019

Nach einem sehr guten Start im Januar und Februar 2020 mit einer Überperformance von +19,1% bei den Einnahmen und +74,4% auf EAT-Ebene gegenüber 2019, wie bereits ausführlich in der Veröffentlichung vom 15. Mai 1Q 2020 und im Trading Update vom 25. Juni 2020 beschrieben, kam das Geschäft als Folge der COVID-19-Pandemie von März bis Mai für fast drei Monate zum Stillstand.

In der letzten Maiwoche verzeichnete lm group jedoch einen steilen Aufschwung, der bis Ende Juni in einer Erholung von rund 55% des Volumens von 2019 auf Buchungsebene resultierte - ein positiver Trend, der bis heute anhält. Die verfügbaren Statistiken des Internationalen Flughafenrats und des Eurocontrol-Netzwerks zum Passagieraufkommen und zur Anzahl der Flüge, verzeichnen ein Minus von 70/80% gegenüber 2019. Der Vergleich deutet somit darauf hin, dass der Wiederaufschwung über den Entwicklungen des Gesamtmarktes liegt und lm group Anteile gewinnen kann.

Die treibende Kraft des Aufschwungs kam vor allem aus dem OTA-Geschäft. Eine effektive Marketing- und Preisstrategie ermöglichte es der Gruppe, die steigende Nachfrage nach Reisen in ganz Europa in eine wachsende Zahl von Buchungen umzusetzen. In der letzten Juniwoche lagen die Flugbuchungen leicht über 60% (oder -40%) im Vergleich zur gleichen Woche des Vorjahres. Das Hotel-Geschäft, das in absoluten Zahlen nur einen kleinen Teil des Gesamtumfangs des Konzerngeschäfts ausmacht, erzielte ebenfalls gute Resultate und erreichte fast das gleiche Niveau an Buchungen verglichen mit dem Referenzzeitraum. Der Verkauf von dynamischen Paketen, dem Kerngeschäft der lm group, wurde aus Marketinggesichtspunkten nicht vorangetrieben. Mit dieser konservativen Strategie wird das Risiko künftiger Auswirkungen aufgrund potenzieller neuer Stornierungen gesenkt.

META und Media waren von der Verlangsamung des online-Verkehrs auf den Websiten der Gruppe betroffen, aber aufgrund ihrer sehr dünnen Kostenstruktur erreichten sie den Break-even auf dem Business EBITDA-Level trotz harscher Bedingungen.

Mit verschiedenen Massnahmen konnte eine deutliche Reduktion der laufenden Kosten erreicht werden. Die Möglichkeit des Zugangs zu Kurzarbeit in ganz Europa war und ist für die Gewinn- und Verlustrechnung der Gruppe sehr wichtig. Das detaillierte Kostenmanagement auf jeder Ebene der Gruppe, inklusive der Kurzarbeitslösungen eröffnete die Möglichkeit, die Fixkostenbasis bis zu einem Gesamtbetrag von € 30 Mio. auf 10-Monats-Basis stark zu reduzieren.

Die gesamten Stornierungen der letzten fünf Monate verursachten € 12,1 Mio. an ausserordentlichen Kosten. Diese sind in den Halbjahreszahlen erfasst. Im zweiten Halbjahr wird lm group mit der Bearbeitung ausstehender Stornierungen und der Verwaltung neuer potenzieller Stornierungen fortfahren, mit viel geringeren erwarteten Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung im Vergleich zu den ersten sechs Monaten.

Aus finanzieller Sicht führten die Erholung der Buchungsvolumina im Juni, als die Gruppe - dank der Dynamik des Betriebskapitals und der höheren Erträge - wieder operativen Gewinn zu generieren begann, und die aufmerksame Strategie im Hinblick auf das Management von Kapitalzuflüssen und -abflüssen zu einem positiven operativen Cashflow im zweiten Quartal 2020. Die verfügbaren liquiden Mittel beliefen sich auf € 133,2 Mio. und die Nettofinanzposition erreichte € 32,9 Mio., von € 83,2 Mio. resp. € 18,6 Mio. am Ende des ersten Quartals (€ 102,5 Mio. und € 7,5 Mio. Ende Mai 2020).

Fabio Cannavale, CEO der lm holding CEO, sagte:

"Die Situation im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise ist beispiellos, und es bedurfte enormer Anstrengungen, um die Gruppe von einer Buchungsmaschine zu einem von Stornierungen getriebenen Unternehmen zu transformieren. Dank der von lm group CEO Marco Corradino in den letzten drei Jahren durchgeführten Reorganisation wurden die Auswirkungen durch die Widerstandsfähigkeit und Flexibilität unseres Geschäftsmodells abgemildert. Über mehrere Produktbereiche zu verfügen, ist in einem solchen Umfeld ein bedeutender Wert. So hatten wir die Möglichkeit, Marketinginvestitionen - je nach dem sich täglich ändernden Szenario und der Fluidität der Markttrends - schnell zu verlagern, was uns die Möglichkeit gab, die Bedürfnisse der Reisenden besser zu erfüllen und die Marktnachfrage effektiv abzufangen. "

Er fuhr fort: " Die heute vorgestellten Ergebnisse liegen über unseren früheren Erwartungen, aber wir folgen dem Ratschlag, weiterhin einen konservativen Ansatz beizubehalten, um im Falle einer Verschlechterung des Szenarios reagieren zu können. In dieser Hinsicht unterstützt Freesailors nach wie vor alle Entscheidungen des Verwaltungsrats zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre. "

Marco Corradino, CEO der lm group, fügte hinzu:

"Wie wir uns seit dem Ausbruch der Krise Anfang März immer wieder in Erinnerung gerufen haben, konzentrieren wir uns in diesem Jahr auf unsere Kunden, die in grosser Zahl gezwungen sind, ihre Reisepläne zu ändern, und auf unser Cash-Profil. Alle Mechanismen, die im Laufe der letzten Monate aktiviert wurden, haben dazu beigetragen, die schweren Auswirkungen, die von der Gesamtwirtschaft und dem Reisesektor auf unsere Gruppe abfielen, so gut wie möglich auszugleichen. Jetzt, da wir über eine starke Bilanz verfügen, und unser Geschäft seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt hat und allmählich wieder in Schwung kommt, sind wir zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, in der Welt nach COVID-19 erfolgreich zu navigieren. In den nächsten Monaten muss noch viel mehr unternommen werden, um das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen, die unter negativen Erfahrungen gelitten haben. Hauptursache dafür waren die Schwierigkeiten der Fluggesellschaften bei der Verwaltung von Rückerstattungen. Diese Aufgabe wird nicht einfach sein, es wird Zeit und eine schrittweise Planung erfordern. Unser Plan basiert auf Effizienz, Innovation und einer weiteren Verfeinerung der Geschäftsstrategie. Somit sind wir zuversichtlich, dass wir richtig positioniert sein werden, um in Zukunft weitere Chancen zu ergreifen."

Angesichts des positiven Cash-Bestände Ende Juni, die höher ausfallen als zuvor angenommen, hat der Verwaltungsrat des Unternehmens die Zahlungen der in diesem Jahr zu zahlenden Teil der Gesamtvergütung 2019 als auch auf die feste Vergütung 2020 freigegeben. Die Zahlung der Boni für das Top-Management und der variablen Vergütung für 2020 ist weiterhin ausgesetzt.

Im Verlauf der Sitzung zur Genehmigung des Halbjahresabschlusses teilte Marcello Distaso seine Entscheidung mit, von seiner Funktion als nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens zurückzutreten. Es liegen persönliche Gründe vor, die eine Fortsetzung des Mandats unvereinbar machen. Der Verwaltungsrat dankt Marcello Distaso für seinen wertvollen Beitrag, den er in den letzten zwei Jahren grosszügig geleistet hat. Es wurde vom Verwaltungsrat beschlossen, den vakanten Sitz nicht zu besetzen.

Angesichts der anhaltenden Ungewissheit über die Auswirkungen und die Dauer der COVID-19 Pandemie und angesichts der Tatsache, dass der Schwerpunkt auf der Arbeit an der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells liegt, bleibt das Unternehmen bei der Entscheidung, keine Guidance für das laufende Geschäftsjahr herauszugeben. Unternehmens- und Performance-Updates werden mit der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse regelmässig und umfassend bereitgestellt.

Informationen zur Ausserordentlichen Generalversammlung von heute 9:00 Uhr sowie zur vorgeschlagenen Kapitalerhöhung

Die Erholung des Geschäfts, die von den Banken erhaltenen Kreditfazilitäten und die von den Fluggesellschaften erhaltenen Teilrückzahlungen haben den Druck auf den Liquiditätsbedarf der Gruppe und folglich auf die Verabschiedung weiterer ausserordentlicher Massnahmen gemildert. Der Verwaltungsrat evaluiert jedoch nach wie vor alle potenziell notwendigen Massnahmen zur Sicherung des Unternehmens und zur langfristigen Werterhaltung zum Wohl aller Stakeholder. Sollte sich die Situation erneut ändern, ist neben anderen Instrumenten die Möglichkeit der oben erwähnten Kapitalerhöhung im Vertrauen der Aktionärsversammlung eine Option, die das Unternehmen bereit ist, zur Verfügung zu stellen.

Überlm holding

lm holding zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Online-Reisegeschäft und führt ein Portfolio bekannter Marken wie lastminute.com, Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost und Hotelscan. Die Mission der Unternehmensgruppe ist es, als wichtigstes und inspirierendes Reiseunternehmen das Leben von Reisenden zu bereichern. Jeden Monat erreicht die Gruppe über ihre Websites und mobilen Apps (in 17 Sprachen und 40 Ländern) 60 Millionen Besucher, die ihre Reise- und Freizeiterlebnisse bei uns suchen und buchen. Über 1'200 Mitarbeitende, die uns als Arbeitgeber schätzen, stellen unserem Zielpublikum ein umfassendes und inspirierendes Angebot aus Produkten und Dienstleistungen rund um das Reisen zur Verfügung. lastminute.com N.V ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, Tickersymbol LMN.

