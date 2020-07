MBH Corporation plc gibt vierte Übernahme im Jahr 2020 bekannt und erweitert sein britisches BaudienstleistungsgeschäftDGAP-News: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung MBH Corporation plc gibt vierte Übernahme im Jahr 2020 bekannt und erweitert sein britisches Baudienstleistungsgeschäft31.07.2020 / 07:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.MBH Corporation plc gibt vierte Übernahme im Jahr 2020 bekannt und erweitert sein britisches BaudienstleistungsgeschäftLondon, 31. Juli 2020, MBH Corporation plc (MBH), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, kündigt ihre 14. Übernahme an - die vierte im Jahr 2020. GS Contracts (Joinery) Limited schließt sich heute MBH an und erweitert damit das wachsende Baudienstleistungssegment.Mit der einhundertprozentigen Übernahme von GS Contracts (Joinery) Limited ("GS Contracts"), einem spezialisierten Innenausbauunternehmen mit umfassenden Kenntnissen im Bereich hochwertiger Einzelhandels- und Gastronomieeinrichtungen sowie eigenen Fertigungskapazitäten, wächst das Baudienstleistungsportfolio von MBH auf fünf Unternehmen an. GS Contracts bietet Dienstleistungen wie Design Management, Projektmanagement, Einrichtung, Feste Oberflächen und Kundenspezifische Fertigung an.Für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr erwirtschaftete GS Contracts Umsätze in Höhe von 5,3 Mio. GBP. Diese jüngste Akquisition erhöht die Pro-Forma-Umsätze der Beteiligungsunternehmen der MBH-Gruppe auf 86,8 Mio. GBP, basierend auf den Geschäftsergebnissen im Jahr 2019.Mit ihren eigenen In-House-Produktionsanlagen ist GS Contracts in der Lage, die Abhängigkeit von Lieferanten zu reduzieren und den Kunden mehr Kontrolle zu bieten. Als taktische Übernahme für Gaysha Limited möchte das Team von dieser zentralen Einrichtung profitieren, um die Bereitstellung von Schreinereileistungen für Baufirmen auszuweiten und beide Unternehmen weiter wachsen zu lassen.Der geschätzte Gesamtkaufpreis beläuft sich auf ca. 1,7 Mio. GBP (einschließlich des Erwerbs einer Gewerbeimmobilie im Wert von ca. 0,8 Mio. GBP). Der Betrag wird nach Abschluss der Prüfung für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr endgültig festgelegt.Zur Begleichung des Kaufpreises wird eine Kombination aus Wandelanleihen und Anleihen verwendet. Zum Zeitpunkt der Umwandlung wird die Wandelanleihe in MBH-Aktien zum niedrigeren der volumengewichteten 30-Tage-Kurse vor dem Umwandlungsdatum (d. h. 12 Monate nach dem Abschlussdatum) oder 0,80 EUR pro Aktie umgewandelt.Callum Laing, CEO der MBH Corporation plc, kommentierte: "Die Übernahme von GS Contracts ist ein bedeutender Moment für MBH und das Gaysha-Team. Sie zeigt, dass sie sowohl durch Akquisitionen als auch organisch wachsen wollen. Die Unternehmen in unserem Baudienstleistungsportfolio waren äußerst beeindruckt, wie sie die Herausforderungen der COVID-19-Krise in ihrem Sektor gemeistert haben. Wir sind gespannt, wie es mit GS-Contracts und Gaysha weitergeht."Ian Elsey, CEO von Gaysha Limited, kommentierte: "Wir freuen uns, die Übernahme von GS Contracts bekannt zu geben. Nachdem wir uns Ende 2019 erstmals an dem Geschäft beteiligt haben, haben wir gemeinsam daran gearbeitet, auf dem bereits starken Fundament aufzubauen, das durch das bestehende Management Team gelegt wurde. Durch die Übernahme von GS Contracts erhalten wir eine größere Kontrolle über unsere Lieferkette, da wir vom internen Produktions- und Fertigungs-Know-how profitieren können. Das ist verbunden mit unserer Fähigkeit nun Kunden aus einer Vielzahl von Branchen eine vollständige schlüsselfertige Ausstattungs- und Renovierungslösung anbieten zu können".Über MBH Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. www.mbhcorporation.comÜber GS Contracts (Joinery) Limited GS Contracts (Joinery) Ltd. ist ein High-End-Ausrüstungsunternehmen mit eigenen Fertigungskapazitäten. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen: Design-Management, Projektmanagement, Ausstattung, Feste Oberflächen und Kundenspezifische Fertigung. www.gscontracts.comIR- und PressekontaktMBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44 (0)770 396 3953Kirchhoff Consult AG, Anika Heske, anika.heske@kirchhoff.de +49 (0)40 609186 3931.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: MBH Corporation Plc Studio 7-9, Royal Patriotic Victoria Building, Joh SW18 3SX London Großbritannien E-Mail: fo@mbhcorporation.com Internet: https://www.mbhcorporation.com/ ISIN: GB00BF1GH114 WKN: A2JDGJ Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt EQS News ID: 1106861Ende der Mitteilung DGAP News-Service1106861 31.07.2020