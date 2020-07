Eine historisch beispiellose Schwäche der US-Wirtschaft hat am Donnerstag die Kurse an der Wall Street belastet.New York - Eine historisch beispiellose Schwäche der US-Wirtschaft hat am Donnerstag die Kurse an der Wall Street belastet. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,85 Prozent auf 26'313,65 Punkte. Damit erholte sich das Börsenbarometer aber von zuvor höheren Einbussen: Im Tagestief hatte er mehr als 2 Prozent eingebüsst. Wegen der Corona-Krise erlebte die Konjunktur in den USA in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...