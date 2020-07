Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG Wien (pta008/31.07.2020/07:30) - Erste Group Bank gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden: Bericht: Halbjahresfinanzbericht 2020 Internet-Veröffentlichung: https://www.erstegroup.com/de/investoren/berichte/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 31.07.2020 (Ende) Aussender: Erste Group Bank Adresse: Am Belvedere 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Thomas Sommerauer/ Simone Pilz Tel.: +43 (0)5 0100 - 17326 E-Mail: thomas.sommerauer@erstegroup.com Website: www.erstegroup.com ISIN(s): AT0000652011 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1596173400948 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 31, 2020 01:30 ET (05:30 GMT)





