NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple nach Quartalszahlen von 299 auf 314 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung wegen der hohen Bewertung auf "Sell" belassen. Ehre, wem Ehre gebühre für eine exzellente Performance, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der iPhone-Konzern habe ein sehr starkes drittes Geschäftsquartal verzeichnet. Weder er noch seine Analystenkollegen hätten eine solch starke Nachfrage nach Apple-Produkten in der Corona-Krise vermutet./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2020 / 21:09 / PDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



