Übergeordnet lässt sich der Euro-Bund Future ohnehin in einem langfristigen Aufwärtstrend einordnen, bis auf wenige Jahre mit einer Seitwärtskonsolidierung steigt das Barometer kontinuierlich an. Seit Sommer letzten Jahres herrscht wieder einmal Stillstand, Unterstützung fand der Index um 170,00 Euro vor, auf der Oberseite wird er durch eine leicht abfallende Abwärtstrendlinie um 177,50 Euro begrenzt. Diese startete der Index zum Ende dieses Monats zu attackieren und könnte im Erfolgsfall für ein neuerliches Kaufsignal sorgen. Die Chancen hierfür stehen vergleichsweise gut, solange die Unsicherheit an den Aktienmärkten hoch bleibt.

Auf Monatsschlusskurs achten!

Aufgrund des vergleichsweise defensiven Verhaltens des BuFu, sollten sich lediglich Investoren mit einem längeren Anlagehorizont herantrauen. Aus technischer Sicht liegt oberhalb von 177,50 ...

