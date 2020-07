The following instruments on XETRA do have their first trading day 31.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 31.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU0000097495 AUSTRALIA 20/51 BD00 BON AUD NCA XFRA DE000A289K71 BERLIN, LAND LSA20/40A521 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2E4DJ5 AAREAL BANK MTN S.298 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A3E4589 ZALANDO SE WA 20/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A3E4597 ZALANDO SE WA 20/27 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DB9U2N2 DT.BANK IS. 20/26 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0CJ3 DZ BANK IS.A1444 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0CK1 DZ BANK IS.A1445 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0CL9 DZ BANK IS.A1446 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0CM7 DZ BANK IS.A1447 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0CQ8 DZ BANK IS.A1450 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB40B9 LB.HESS.THR. IHS 20/29 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB3CK6 NORDLB 20/25 BD01 BON EUR NCA XFRA US110122CL03 BRISTOL-MYERS 19/22 BD01 BON USD NCA XFRA US110122CM85 BRISTOL-MYERS 19/24 BD01 BON USD NCA XFRA US110122CN68 BRIST.MYERS 20/26 BD01 BON USD NCA XFRA US110122CP17 BRISTOL-MYERS 19/29 BD01 BON USD NCA XFRA US110122CQ99 BRISTOL-MYERS 19/39 BD01 BON USD NCA XFRA US110122CR72 BRISTOL-MYERS 19/49 BD01 BON USD NCA XFRA US209111FY40 CONS.EDISON 20/50 BD01 BON USD NCA XFRA XS1809941906 DT.BANK IS. 20/25 DL BD01 BON USD NCA XFRA XS2211183244 PROSUS 20/28 MTN REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS2211183756 PROSUS 20/32 MTN REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS2211997155 STMICROELECTR. 20/25ZO CV BD01 BON USD N