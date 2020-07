NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat HeidelbergCement von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 53 Euro angehoben. Die neue Einstufung reflektiere die deutliche Unterbewertung der Aktie im Vergeich zum Sektor, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Investorentag im September könnte das Vertrauen der Anleger in den Baustoffkonzern erhöhen./mf/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2020 / 10:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2020 / 12:15 / BST



ISIN: DE0006047004

