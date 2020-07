Der DAX wird nach heftigen Vortagesverlusten am Freitag zumindest behauptet in den Handelstag starten. Aktuell notiert der deutsche Leitindex im Bereich im 12.400 Punkte. Am Donnerstagabend haben vier große US-Techkonzerne - Apple, Amazon, Facebook und Alphabet - teilweise überragende Q2-Zahlen gemeldet. Die Euphorie der Anleger in diesen Titeln will aber nicht so recht auf den restlichen Markt überspringen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...