Die News im Überblick: Aufgrund der großen Nachfrage wurde die Disagio-Aktion der DEGAG bis in den September hinein verlängert. Außerdem gingen zwei neue Beteiligungsangebote in die Platzierung.DEGAG: 5%-Aktion bis zum Zeichnungsschluss am 24. September 2020 verlängertAnleger, die sich jetzt für eine Zeichnung der DEGAG-Genussrechte entscheiden, profitieren von der aktuellen Disagio-Aktion: Bis zum 24. September 2020 zeichnen Sie über FondsDISCOUNT.de mit 5 Prozent Disagio! "Aufgrund vieler Nachfragen und der Tatsache, dass das öffentliche Angebot der Genussrechtsserie WohnInvest 8 der DEGAG WI8 GmbH am 24. September 2020 gemäß BaFin Genehmigung endet - hat sich der Vorstand dazu entschieden - die Disagio - Aktion bis zu diesem Datum zu verlängern", gibt das Unternehmen in einer Rundmail bekannt. Wichtig für alle, die noch dabei sein möchten: Nach diesem Datum wird das Produkt aus der Platzierung genommen.

