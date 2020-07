Linke und Grüne, die in der Coronakrise an Zustimmung verloren hatten, legen laut ZDF-Politbarometer wieder zu. Laut der am Freitag veröffentlichten Umfragezahlen gewinnen die Linken im Vergleich zur Umfrage vor drei Wochen einen Punkt und kommen auf 8 Prozent, die Grünen legen um einen Punkt auf 21 Prozent zu.



Jeweils einen Prozentpunkt runter geht es für die Union, die jetzt auf 38 Prozent kommt, die SPD fällt auf 14 Prozent. Die AfD bleibt mit 9 Prozent, die FDP mit 5 Prozent unverändert. Die Daten wurden von der Forschungsgruppe Wahlen in der Zeit vom 28. bis 30. Juli bei 1.249 Wahlberechtigten telefonisch erhoben.

