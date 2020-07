Der Euro ist am Freitag im Frühhandel gegen den US-Dollar wieder etwas zurückgekommen. Die Gemeinschaftswährung war zwischenzeitlich über 1,19 US-Dollar geklettert und hatte bei 1,1905 Dollar den höchsten Stand seit Mai 2018 erreicht. Eine leichte Korrektur brachte den Euro zuletzt wieder in die Region von 1,1895 Dollar.Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag ...

