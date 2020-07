Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Einzelhandel verbucht Umsatzminus im Juni

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im Juni weniger stark gesunken als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, fielen die Umsätze nach Abzug der Inflation um 1,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten allerdings einen Rückgang um 3,2 Prozent prognostiziert. Im Mai waren die Umsätze um 12,7 Prozent gestiegen.

Frankreich meldet Rekordminus beim BIP im zweiten Quartal

Die französische Wirtschaft ist im zweiten Quartal so stark geschrumpft wie seit Beginn der Aufzeichnungen nicht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel um 13,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Statistikamt Insee in einer ersten Schätzung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Minus von 15,4 Prozent erwartet. Im ersten Quartal war das BIP um revidiert 5,9 (vorläufig: 5,3) Prozent gesunken.

Chinas Industrieaktivität im Juli leicht gestiegen

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im Juli nach offiziellen Angaben entgegen den Erwartungen gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 51,1 (Juni: 50,9), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 50,7 Punkten prognostiziert.

Amtsärzte schlagen wegen steigender Coronavirus-Infektionszahlen Alarm

Angesichts der wieder deutlich gestiegenen Coronavirus-Infektionszahlen in Deutschland haben die Amtsärzte Alarm geschlagen. Für eine zweite Pandemiewelle seien die Gesundheitsämter "viel zu knapp besetzt", sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD), Ute Teichert, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Mit den steigenden Infektionszahlen rollt ein riesiges Problem auf uns zu", warnte sie.

Grüne kündigen parlamentarische Initiative für Wahlalter 16 an

Die Grünen wollen eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre im Bund durch eine parlamentarische Initiative durchsetzen. "Nach der Sommerpause werden wir unseren Gesetzentwurf zur Absenkung des Wahlalters sehr schnell ins Bundestagsplenum bringen", sagte Parlamentsgeschäftsführerin Britta Haßelmann der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. "Ich kann nur hoffen, dass es nach den Ankündigungen der SPD, nicht nur bei warmen Worten bleibt."

Italienischer Senat hebt Immunität von Ex-Innenminister Salvini auf

Italiens Senat hat Ex-Innenminister Matteo Salvini die Immunität entzogen und damit den Weg für einen weiteren Prozess wegen dessen harter Flüchtlingspolitik frei gemacht. Die Senatoren stimmten mehrheitlich für die Aufhebung der Immunität des Chefs der rechtsradikalen Lega-Partei. Dem Ex-Minister drohen im Falle einer Verurteilung bis zu 15 Jahre Haft - und das Ende seiner politischen Karriere.

Maskenpflicht in Amsterdam und Rotterdam - auch Rotlichtviertel betroffen

Die niederländischen Städte Amsterdam und Rotterdam haben eine Maskenpflicht für belebte öffentliche Orte angeordnet. Die Regelung gilt für alle Menschen, die 13 Jahre und älter sind. Von den Maßnahmen betroffen ist auch das bekannte Rotlichtviertel in Amsterdam.

Mehrere französische Städte verschärfen Maskenpflicht wegen neuen Corona-Fällen

Wegen eines starken Anstiegs von Corona-Infektionsfällen verschärfen mehrere französische Städte ihre Corona-Auflagen wieder. Im an Belgien angrenzenden Departement Nord kündigten die Behörden striktere Beschränkungen an. Voraussichtlich soll eine Maskenpflicht auch im Freien eingeführt werden. Die französische Regierung hatte vor kurzem bereits eine landesweite Maskenpflicht für alle öffentlich zugänglichen Räume verhängt.

Corona-Maßnahmen in Teilen Nordenglands wieder verschärft

In Teilen von Nordengland sind die Corona-Maßnahmen wieder verschärft worden. In der Großstadt Manchester und anderen Gebieten dürfen sich Mitglieder verschiedener Privathaushalte nicht mehr in Innenräumen treffen, wie Gesundheitsminister Matt Hancock mitteilte. Die Maßnahme gilt auch für die Stadt Leicester und Teile der Verwaltungsbezirke West Yorkshire and East Lancashire.

Republikaner distanzieren sich von Trump-Vorstoß zu Verschiebung von Wahlen

Der Vorstoß von US-Präsident Donald Trump für eine mögliche Verschiebung der Präsidentschaftswahl ist auch im eigenen Lager auf breite Ablehnung gestoßen. Der Mehrheitsführer von Trumps Republikanern im Senat, Mitch McConnell, sagte, die Wahl werde wie geplant am 3. November stattfinden. "In der Geschichte des Landes, in Kriegen, Wirtschaftskrisen und dem Bürgerkrieg, haben wir noch nie eine auf Bundesebene angesetzte Wahl nicht zum geplanten Zeitpunkt abgehalten."

Trump relativiert Vorstoß für Verschiebung der US-Wahl

US-Präsident Donald Trump hat seinen Vorschlag für eine Verschiebung der Präsidentschaftswahl relativiert. Er wolle keine Terminänderung, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Doch wolle er auch keine "betrügerische Wahl", fügte er sogleich hinzu. Trump warnte, dass dies die "am stärksten manipulierte Wahl der Geschichte" werden könnte.

Bolsonaros Ehefrau positiv auf Coronavirus getestet

Die Ehefrau von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 38-jährige Michelle Bolsonaro sei aber "bei guter Gesundheit", teilte die Pressestelle des Präsidenten mit. Der rechtsradikale Staatschef hatte sich Anfang Juli mit dem Coronavirus infiziert, erklärte sich aber vor wenigen Tagen als genesen. Bolsonaros Frau war nach seiner Erkrankung zunächst negativ getestet worden.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Privater Konsum Juni +9,0% gg Vm; +1,3% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Juni PROGNOSE +6,5% gg Vm; -2,3% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Mai rev +37,4% (vorl: +36,6%) gg Vm

Japan/Industrieproduktion Juni +2,7% (PROG: +1,1%) gg Vm

Japan/Industrieproduktion Apr-Juni -16,7% gg Vq

Japan/Arbeitslosenquote Juni 2,8% (PROG: 3,1%)

Südkorea Index Frühindikatoren Juni 99,4 (Mai: 99,0)

