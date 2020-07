Der Preis von Kakao ist seit Ausbruch der Corona Krise vor allem aufgrund der stark eingebrochenen weltweiten Nachfrage unter Druck gekommen. Seit dem Jahrestief am 08. Juli 2020 konnte sich der Kakao Future in den letzten Tagen aber wie erwartet erholen und ist um circa 13 Prozent bis auf 2.365 US-Dollar angestiegen. Unterstützend wirken vor allem der starke Euro gegenüber dem US-Dollar. Auch fürchtet der Markt, dass politische Spannungen an der Elfenbeinküste weiter preistreibend wirken könnten. ...

