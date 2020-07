Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Trotz der Corona-Krise und zwischenzeitlichem Lockdown erwarten die IT- und Internet-Startups keinen Beschäftigungseinbruch. Eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom ergab, dass im laufenden Jahr nur 6 Prozent von einem Rückgang der Beschäftigtenanzahl ausgehen. Die deutliche Mehrheit von 57 Prozent erwartet dagegen eine weiter steigende Mitarbeiterzahl. Im Schnitt hat jedes Startup gut 20 Mitarbeiter.

"Die Vorstellung vom Startup als Ein- oder Zwei-Leute-Betrieb im heimischen Keller hat mit der Realität rein gar nichts zu tun. Startups sind bedeutende Arbeitgeber, die vor allem hochqualifizierte Arbeitsplätze etwa für Software-Entwickler schaffen, aber ebenso in allen anderen Bereichen wie Marketing oder Vertrieb", sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. "Vor allem in Startup-Hotspots wie Berlin, München, Hamburg oder auch Köln und Frankfurt spielen Startups eine wichtige Rolle für die gesamte Wirtschaft."

In der Umfrage zeigte sich auch, dass trotz der Corona-Krise jedes zweite Startup offene Stellen hat. Auch haben 6 von 10 Startups Schwierigkeiten, geeignete Bewerber zu finden. Jedes zweite Startup würde seine Mitarbeiter gerne am Unternehmen beteiligen, so Bitkom. Für die Umfrage wurden im Februar und März 206 Startups sowie im Mai und Juni weitere 112 Startups befragt.

