Die Formel E ist ab 5. August zurück in Berlin zum kompakten Saisionfinale. Die anberaumten sechs Rennen innerhalb von neun Tagen finden ohne Zuschauer statt. Zelebrieren können Anhänger der Rennserie das "Season Six Finale" dennoch gemeinsam: im Carrona-Autokino am Berliner Olympiastadion. Seit Mitte Juni steht fest, dass die aufgrund der Coronavirus-Krise unterbrochene Formel-E-Saison mit mehreren ...

