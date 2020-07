Benjamin Schmid ab August neuer Marktfolge-Vorstand der Steubing AGDGAP-News: Wolfgang Steubing AG / Schlagwort(e): Personalie Benjamin Schmid ab August neuer Marktfolge-Vorstand der Steubing AG31.07.2020 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Frankfurt, 31. Juli 2020 - Der bisherige Risiko- und Compliance-Chef Benjamin Schmid (39) rückt in den Vorstand der Steubing AG auf.Der Aufsichtsrat der Steubing AG hat den 39-Jährigen zum 1. August in den Vorstand berufen und setzt damit gleichermaßen auf Kontinuität und Verjüngung an der Spitze der Frankfurter Wertpapierhandelsbank.Der studierte Betriebswirt Schmid ist seit mehr als zehn Jahren bei Steubing. Er kam Anfang 2009 von Sal. Oppenheim zur Steubing AG und war die ersten fünf Jahre im Bereich Equity Capital Markets tätig, zuletzt als Abteilungsleiter. Im Jahr 2015 wechselte er auf die Marktfolgeseite und verantwortete erst das Risiko-Controlling und später auch den Bereich Compliance."Benjamin Schmid ist die ideale Besetzung für diese Position, er hat fast elf Jahre Erfahrung auf der Markt- und Marktfolgeseite der Steubing AG. In dieser Zeit hat Herr Schmid sichtbar zur positiven Entwicklung der Steubing AG beigetragen. Zusammen mit Andreas Keune wird Herr Schmid künftig auf Vorstandsebene die Wachstumsstrategie der Steubing AG vorantreiben. Ich wünsche ihm auch im Namen meiner Aufsichtsratskollegen für diese Aufgabe viel Erfolg", sagte Aufsichtsratschef Alexander Caspary.Schmid erhält einen Dreijahresvertrag und verantwortet im einzelnen die Bereiche Compliance, Middle-Office, Revision, Risiko-Controlling, Geldwäschebekämpfung sowie Rechnungs- und Meldewesen. Die marktnahen Bereiche auf Vorstandsebene werden seit dem 1. Dezember von Andreas Keune verantwortet, der diese Position von dem jetzigen Aufsichtsratschef Alexander Caspary übernommen hatte.Das Unternehmen Die Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister (Steubing AG) ist eine unabhängige Wertpapierhandelsbank mit Sitz in Frankfurt am Main. Gegründet von dem Frankfurter Unternehmer Wolfgang Steubing im Jahr 1987, erfolgte im Jahr 1999 die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. Die Geschäftstätigkeit der Steubing AG (Geschäftsjahr: 1. Juli bis 30. Juni) setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen: Kapitalmarktgeschäft; Institutionelle Kundenbetreuung; Handel und Integriertes Orderflow Management in börsennotierten Aktien, Anleihen, Zertifikaten, Optionsscheinen und ETFs; Spezialistentätigkeit und Designated Sponsoring. Die Steubing AG gehört zu den finanzstärksten Wertpapierhandelsbanken in Deutschland. Den Vorstand der Gesellschaft bildet Andreas Keune. Alexander Caspary ist Vorsitzender des Aufsichtsrates.

Pressekontakt Email: presse@steubing.com Die Wolfgang STEUBING AG oder ihre verbundenen Unternehmen können von Zeit zu Zeit Positionen an den in diesem Dokument genannten Wertpapieren oder an darauf basierenden Optionen, Futures und anderen Derivaten halten, können andere Dienstleistungen (einschließlich solcher als Berater) für jedes in diesem Dokument genannte Unternehmen erbringen oder erbracht haben, und können - soweit gesetzlich zulässig - die hierin enthaltenen Informationen oder die Recherchen, auf denen sie beruhen, vor ihrer Veröffentlichung verwendet haben. Ein wie auch immer geartetes Beratungsverhältnis zwischen der Wolfgang STEUBING AG und dem Empfänger dieses Dokumentes wird durch die Zurverfügungstellung dieses Dokuments nicht begründet. Jeder Empfänger hat seine eigenen Anstrengungen zu unternehmen und Vorkehrungen zu treffen, um die Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit einer Anlageentscheidung unter Berücksichtigung seiner persönlichen und wirtschaftlichen Belange zu prüfen. 