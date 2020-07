Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

St. Gallen/Derendingen/Bülach (pts015/31.07.2020/10:00) - Doppelgold für das Logistikzentrum "LZD" in Derendingen und die Logistikhalle in Bülach: Die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert zwei gemeinsame Bauprojekte der Partner GOLDBECK RHOMBERG und Credit Suisse Asset Management. In der gesamten Schweiz gibt es lediglich sieben weitere Bauten mit dieser hohen Ehrung.

"Mit beiden Projekten erfüllen wir vollumfänglich die strengen Kriterien der Non-Profit-Organisation", erklärt Wolfgang Schmid, Niederlassungsleiter Key Account der GOLDBECK RHOMBERG AG. Diese umfassen neben den gesetzlichen Anforderungen wie etwa dem Brandschutz zahlreiche weitere Punkte, etwa Barrierefreiheit oder Innenraumluftqualität. Sehr wichtig ist dem Verein eine umfassende, nachhaltige Begutachtung, die auch eine Lebenszyklusbetrachtung sowie Ganzheitlichkeit und Performanceorientierung umfasst. Durch die Zertifizierung möchte die DGNB einen Beitrag dazu leisten, gute Gebäude, lebenswerte Quartiere und damit eine zukunftsfähig gebaute Umwelt zu schaffen.

Grundlage der erfolgreichen Zertifizierung waren die ebenfalls strengen Anforderungen vom Bauherrn Credit Suisse Asset Management: Für seinen Immobilienfonds mit Fokus auf nachhaltiges Bauen setzte er auf qualitativ hochwertige Neubauprojekte, die in den Kategorien "Nutzung", "Infrastruktur", "Energie", "Materialien" und "Lebenszyklus" hohe Standards erfüllen.

In Derendingen ist dies den beiden Projektpartnern ebenfalls bei der Errichtung eines Hallenneubaus gelungen. Auf einer Nutzfläche von gut 27 000 Quadratmetern sind drei Hallen mit Verwaltungstrakt entstanden. Und zwar innerhalb von nur elf Monaten, womit GOLDBECK RHOMBERG den sowieso schon straff getakteten Zeitplan von 14 Monaten um drei Monate unterbieten konnte. "Diese besonders wirtschaftliche Art des Bauens hat uns letztendlich auch die Auszeichnung eingebracht", ist Schmid überzeugt. "Denn wir haben nicht nur Zeit, sondern auch Ressourcen gespart."

Ähnliches plant GOLDBECK RHOMBERG auch für den aktuell noch laufenden Bau des zweiten zertifizierten Gebäudes: In Bülach errichtet der Experte für elementiertes Bauen mit System eine 6 540 qm grosse Logistikhalle mit 920 qm Bürofläche. Mieter wird hier die UPS United Parcel Service (Schweiz) AG.

Über GOLDBECK RHOMBERG GOLDBECK RHOMBERG agiert als Spezialist für ökonomische, schnelle und flexible Lösungen im Industrie- und Gewerbebau. Das 2001 gegründete Unternehmen ist als General- und Totalunternehmer einer der Marktführer für die Produkte Bürogebäude und (Logistik-)Hallen in der Schweiz und Österreich. Im Bereich Parkhäuser ist GOLDBECK RHOMBERG in den genannten Ländern sogar klarer Branchenprimus. Die Kunden profitieren neben dieser starken Marktpräsenz von attraktiven Produkten und höchster Wirtschaftlichkeit. Sie sind von der Konzeptionsphase bis zur Fertigstellung bei dem Experten für elementiertes Bauen mit System rundum in kompetenten Händen. Der Hauptsitz von GOLDBECK RHOMBERG befindet sich in Vorarlberg. Weitere Niederlassungen und Geschäftsstellen gibt es in Wien, Salzburg, Linz, Graz, St. Gallen und Ruggell, Liechtenstein. Zahlreiche Standorte des Mutterunternehmens GOLDBECK ergänzen das Netzwerk in ganz Europa.

