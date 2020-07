Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungshalbleitern, hat bekanntgegeben, dass seine Vollspektrum-LEDs der SunLike-Serie von KOIZUMI Lighting Technology Corp. ("Koizumi"), einer traditionellen japanischen Beleuchtungsfirma, für die Verwendung bei Beleuchtungen in Kinderzimmer und Wohnzimmer eingesetzt werden. Vollspektrum-LEDs der SunLike-Serie sind so entwickelt, dass der natürliche Tageslichtrhythmus auf Grundlage des natürlichen Sonnenlichts gefördert werden, mit denen sich alle Tiere und Pflanzen auf der Erde über 3,9 Milliarden Jahre hinweg entwickelt haben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200731005175/de/

Abb. 1. Vollspektrum-LEDs der SunLike-Serie von Koizumi für Kinderzimmerbeleuchtung übernommen (Foto: Business Wire)

Bei der Gestaltung seiner Beleuchtungssysteme für Kinderzimmer hat Koizumi die Vollspektrum-LEDs der SunLike-Serie übernommen. Diese sind als innovative Technologie für ein Licht anerkannt, das dem Spektrum des natürlichen Sonnenlichts nahekommt, und wurden mit insgesamt zehn internationalen Preisen für Beleuchtungen in Südkorea, Europa, China und den USA ausgezeichnet. Die LEDs der SunLike-Serie unterstützen im Gegensatz zu herkömmlichen LEDs drei positive Effekte: Besseres Sehen Schutz von Kindern vor Kurzsichtigkeit; Besseres Lernen Förderung von Lernerfolg und Konzentration bei Schülern; und Besserer Schlaf Verbesserung der Schlafqualität.

Laut den Ergebnissen einer umfassenden Schlafstudie, die von Professor Christian Cajochen und seinen Kollegen an der Universität Basel in der Schweiz durchgeführt wurde, können LED-Lichtquellen mit der gleichen gemessenen Intensität und ähnlichsten Farbtemperatur (engl. Correlated Color Temperature, CCT), aber unterschiedlicher Spektralleistung, unterschiedliche Auswirkungen auf menschliches Verhalten und Physiologie haben. In der Studie, die am 24. März 2019 im Journal of Lighting Research Technology publiziert wurde, wurden Hinweise darauf gefunden, "dass eine LED-Lösung mit Tageslicht [Vollspektrum] bei gesunden Freiwilligen positive Effekte auf den visuellen Komfort, die Wachheit am Tag und die Intensität des Schlafes" hatte.

Laut den Ergebnissen einer Studie des Bio-Informationslabors des Seoul National University Hospital im Juli 2018 haben die Vollspektrum-LEDs der SunLike-Serie gezeigt, dass sie Augenbeschwerden reduzieren und das Schlafverhalten verbessern.

Außerdem haben Michael W. Young, Jeffrey C. Hall und Michael Rosbash, die Nobelpreisträger für Physiologie oder Medizin 2017, den molekularen Mechanismus des Tageslichtrhythmus entdeckt, der die biologische Uhr auf Grundlage eines 24-Stunden-Zyklus bestimmt, der Schlaf, Essverhalten und Stoffwechsel reguliert.

Besserer Schlaf ist angesichts der COVID-19-Pandemie aktuell noch wichtiger geworden. Diverse Studien zeigen, dass eine gute Schlafqualität die Immunität stärkt und die Fähigkeit verbessert, einer bestimmten Infektion oder einem Toxin zu widerstehen.

"Unsere Vollspektrum-LEDs der SunLike-Serie sind eine moderne Technologie, die die höchste Stufe der Augensicherheitszertifizierung der Internationalen Beleuchtungskommission (International Commission on Illumination) als sichere Lichtquelle ohne photobiologische Risiken erreicht. Insbesondere trägt sie zur Erhöhung des Augenkomforts und der Konzentrationsfähigkeit bei Kindern bei", sagte ein Vertreter von Seoul Semiconductor.

Die im Juni 2017 auf den Markt gekommenen Vollspektrum-LEDs der SunLike-Serie sind eine fortschrittliche Lichtquelle, die die neueste optische und Verbindungshalbleiter-Technologie von Seoul Semiconductor mit der TRI-R-Technologie von Toshiba Materials kombiniert. TRI-R, unterstützt von Toshiba Materials, ist nach dem ursprünglichen Konzept als die "Beleuchtung, die für das menschliche Wohlergehen der Sonne am ähnlichsten ist" definiert. Das Spektrum des Sonnenlichts wird vom gleichen Unternehmen entwickelt und kann mit einer Technologie für eine weiße LED-Lichtquelle reproduziert werden. TRI-R ist eine eingetragene Marke von Toshiba Material Co., LTD.

SunLike-Auszeichnungen

Datum Auszeichnungen Ort 1. 2018 März Preis für das Produkt des Jahres (Product of the Year Award) 2018 von Elektronik Magazine EU 2. April Die Top 10 der MUST SEE-Produkte (The Top 10 MUST SEE Products) beim Edison Award 2018 USA 3. August Branchenanerkennung im IES Progress Report 2018 USA 4. September Beste Anwendungstechnologie (Best Application Technology) beim LpS Award 2018 EU 5. Oktober Top-15 Engineering-Technologie (Top 15 Engineering Technology) von der National Academy of Engineering Südkorea KR 6. November Preis für die kreativste LED-Technologie (The Most Creative LED Technology Award) bei den OFweek China LED Lighting Awards 2018 CN 7. November "Top-10-Produkt" für nachhaltiges Bauen ("Top 10 Product" for Sustainable Construction) 2019 von BuildingGreen USA 8. November Enabling-Technologie des Jahres (Enabling Technology of the Year) beim Lux Award 2018 EU 9. 2019 Mai Gewinner im Bereich Beleuchtungslösungen beim Deutschen Innovationspreis 2019 EU 10. Juni Preis des südkoreanischen Präsidenten bei der International LED EXPO 2019 KR

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor entwickelt und vertreibt LEDs für die Automobilbranche sowie die Bereiche Allgemeinbeleuchtung, Spezialbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung. Als weltweit zweitgrößter LED-Hersteller unter Ausschluss des Eigenbedarfsmarktes besitzt Seoul Semiconductor über 10.000 Patente, bietet eine breite Auswahl an Technologien an und fertigt innovative LED-Produkte wie SunLike in Massenproduktion. Das Unternehmen liefert die weltbeste Lichtqualität in einer LED der nächsten Generation und stellt so eine auf den Menschen ausgerichtete Beleuchtung bereit, die für den Tageslichtrhythmus optimiert ist; WICOP eine einfacher strukturierte, gehäuselose LED, die marktführende Farbeinheitlichkeit bietet und aufgrund ihrer hohen Lumen-Dichte und Designflexibilität auf Lampenebene kostensparend ist; die NanoDriver-Serie die weltweit kleinsten LED-Treiber mit 24 W Gleichstrom; Acrich, die weltweit erste LED-Technologie mit Wechselstrom für hohe Spannung, 2005 entwickelt, einschließlich aller LED-verwandten Technologien vom Chip bis hin zur Modul- und Schaltkreisproduktion mit Wechselstrom; sowie nPola, ein neues LED-Produkt auf Basis der GaN-Substrat-Technologie, die im Vergleich zu herkömmlichen LEDs mehr als die zehnfache Leistung erzielt. UCD stellt ein hohes Farbspektrum-Display dar, das über 90 NTSC liefert. Weitere Informationen finden Sie unter www.seoulsemicon.com/en.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200731005175/de/

Contacts:

Seoul Semiconductor Inc.

North America

Andrew Smith

Tel: +1 (901) 831-6614

Email: andrew.smith@seoulsemicon.com

Seoul Semiconductor Co., Ltd.

Jeonghee Kim

Tel: +82-70-4391-8311

Email: jeonghee.kim@seoulsemicon.com